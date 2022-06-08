Украинские бойцы уничтожили более 31 тысячи оккупантов / фото t.me/landforcesofukraine

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 31500 (+140) человек,
  • танков ‒ 1393 (+3) ед.,
  • боевых бронированных машин – 3429 (+13),
  • артиллерийских систем – 703 (+9),
  • РСЗО – 213 (+6),
  • средства ПВО – 96,
  • самолетов – 212,
  • вертолетов – 178 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
  • крылатые ракеты – 125,
  • корабли/катера – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),
  • специальная техника – 53.

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении Генштаба.

Потери России по состоянию на 8 июня / инфографика УНИАН

Ранее сообщалось, что из-за потерь Россия пытается привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении.

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