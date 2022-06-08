С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 31 тысячи 500 захватчиков.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 31500 (+140) человек,
- танков ‒ 1393 (+3) ед.,
- боевых бронированных машин – 3429 (+13),
- артиллерийских систем – 703 (+9),
- РСЗО – 213 (+6),
- средства ПВО – 96,
- самолетов – 212,
- вертолетов – 178 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 559 (+6),
- крылатые ракеты – 125,
- корабли/катера – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2406 (+1),
- специальная техника – 53.
"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении Генштаба.
Ранее сообщалось, что из-за потерь Россия пытается привлечь дополнительные ресурсы на Донбасском направлении.