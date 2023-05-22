Андрей Юсов отметил, что существует лишь разница методологии подсчетов.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о 100 тысячах ликвидированных россиян под Бахмутом. Он отметил, что потери оккупантов колоссальны.

"Здесь никаких разночтений нет. Есть вопросы разницы методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно ранены. Так же вопрос, за какой период это подается", - заявил Юсова в эфире телемарафона, комментируя слова американского лидера.

Он отметил, что украинская сторона постоянно обменивается информацией с партнерами.

Видео дня

"И между этими данными никаких разночтений нет. Потери рашистов под Бахмутом действительно колоссальны, и они абсолютно не отвечают ни поставленным целям, ни заявленным результатам", - подытожил разведчик.

Потери России в Украине по состоянию на 22 мая - что известно

21 мая президент США Джо Байден на саммите "Большой семерки" в Японии заявил, что в боях за город Бахмут в Донецкой области армия Российской Федерации потеряла около 100 тысяч человек личного состава.

В свою очередь Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22 мая 2023 года общие потери РФ в Украине составили примерно 203 880 человек. Только за сутки 21 мая ликвидировали 720 российских оккуппантов.

Вас также могут заинтересовать новости: