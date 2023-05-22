В Генштабе Вооруженных сил Украины обнародовали новые потери российских оккупантов в войне с Украиной и подтвердили сбитие вражеского самолета. За минувшие сутки, 21 мая, украинские защитники уничтожили 720 российских военных.
По информации Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили:
- личного состава - 203 880 человек (720 в сутки);
- танков - 3 785 единиц (2 за сутки);
- боевых бронированных машин - 7407 (9);
- артиллерийских систем - 3 278 (20);
- реактивных систем залпового огня - 565 (1);
- самолетов / вертолетов - 309 / 294 (1 / 0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 830 (8);
- автомобильной техники и автоцистерн - 6 129 (14);
- спецтехники - 427 (2).
Не претерпели изменения вражеские потери средств противовоздушной обороны ‒ 327, крылатых ракет ‒ 1011 и кораблей и катеров -18.
Ситуация на фронте по состоянию на 22 мая - что известно
Вечером 21 мая в соцсетях начали появляться сообщения о сбитии российского Су-35 над Херсонщиной. На тот момент официального подтверждения от украинских вооруженных сил не было.
По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают большинство своих сил бросать на Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский направления и нести там многочисленные потери личного состава и техники.
В частности, за сутки, 21 мая, на этих участках фронта произошло 37 боевых столкновений с врагом. Самыми горячими точками фронты остаются Бахмут и Марьинка.