В Генштабе обнародовали новые потери россиян / фото t.me/V_Zelenskiy_official

В Генштабе Вооруженных сил Украины обнародовали новые потери российских оккупантов в войне с Украиной и подтвердили сбитие вражеского самолета. За минувшие сутки, 21 мая, украинские защитники уничтожили 720 российских военных.

По информации Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили:

  • личного состава - 203 880 человек (720 в сутки);
  • танков - 3 785 единиц (2 за сутки);
  • боевых бронированных машин - 7407 (9);
  • артиллерийских систем - 3 278 (20);
  • реактивных систем залпового огня - 565 (1);
  • самолетов / вертолетов - 309 / 294 (1 / 0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 830 (8);
  •  автомобильной техники и автоцистерн - 6 129 (14);
  • спецтехники - 427 (2).

Не претерпели изменения вражеские потери средств противовоздушной обороны ‒ 327, крылатых ракет ‒ 1011 и кораблей и катеров -18.

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Ситуация на фронте по состоянию на 22 мая - что известно

Вечером 21 мая в соцсетях начали появляться сообщения о сбитии российского Су-35 над Херсонщиной. На тот момент официального подтверждения от украинских вооруженных сил не было.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают большинство своих сил бросать на Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский направления и нести там многочисленные потери личного состава и техники. 

В частности, за сутки, 21 мая, на этих участках фронта произошло 37 боевых столкновений с врагом. Самыми горячими точками фронты остаются Бахмут и Марьинка.

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