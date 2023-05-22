С начала вторжения ликвидировано более 203,8 тысячи российских захватчиков.

В Генштабе Вооруженных сил Украины обнародовали новые потери российских оккупантов в войне с Украиной и подтвердили сбитие вражеского самолета. За минувшие сутки, 21 мая, украинские защитники уничтожили 720 российских военных.

По информации Генштаба ВСУ в Facebook, общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили:

личного состава - 203 880 человек (720 в сутки);

танков - 3 785 единиц (2 за сутки);

боевых бронированных машин - 7407 (9);

артиллерийских систем - 3 278 (20);

реактивных систем залпового огня - 565 (1);

самолетов / вертолетов - 309 / 294 (1 / 0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 2 830 (8);

автомобильной техники и автоцистерн - 6 129 (14);

спецтехники - 427 (2).

Не претерпели изменения вражеские потери средств противовоздушной обороны ‒ 327, крылатых ракет ‒ 1011 и кораблей и катеров -18.

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Ситуация на фронте по состоянию на 22 мая - что известно

Вечером 21 мая в соцсетях начали появляться сообщения о сбитии российского Су-35 над Херсонщиной. На тот момент официального подтверждения от украинских вооруженных сил не было.

По данным Генштаба, российские оккупанты продолжают большинство своих сил бросать на Купянский, Лиманский, Бахмутский, Авдеевский и Марьинский направления и нести там многочисленные потери личного состава и техники.

В частности, за сутки, 21 мая, на этих участках фронта произошло 37 боевых столкновений с врагом. Самыми горячими точками фронты остаются Бахмут и Марьинка.

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