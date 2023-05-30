Украинская авиация в течение суток нанесла восемь ударов по вражеским силам, отметили в Генштабе ВСУ.

В течение суток российские оккупанты нанесли, в частности, более 40 авиационных ударов по позициям украинских войск и населенных пунктах Украины, однако наши воины мощно ответили им.

Об этом идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook во вторник вечером, 31 мая. "Всего в течение суток противник нанес 44 авиационных и один ракетный удар, совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - отметили в Генштабе.

По его данным, авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

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Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили три пункта управления, район сосредоточения живой силы врага, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, три склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 30 мая, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что на Таврическом направлении в течение суток Силы обороны Украины уничтожили почти две роты российских оккупантов и обезвредили девять единиц вооружения и военной техники врага.

Утром 30 числа Генштаб ВСУ сообщил, что противники сосредоточили главные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

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