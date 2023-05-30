Российские оккупанты все еще не отказались от идеи захватить Донецкую и Луганскую области.

Украинские защитники за минувшие сутки отбили 27 российских атак. Оккупанты сосредоточили основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки авиационный удар нанес в районе Мелового Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина-Буда, Павловка, Катериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Тернова, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеновка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волчья, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка на Харьковщине.

На Купянском направлении противник в течение минувших суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка - Луганской. Нанес авиационный удар в районе Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Каменка, Красное первое, Новомлинск, Двуречное, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово и Богуславка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник нанес ракетный удар в районе Лимана и авиационных ударов в районах Белогоровка Луганской области; Северск и Спорное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Васильевка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили 12 атак противника в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время вражеские обстрелы подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы населенных пунктов Прасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе и Малая Токмачка Запорожской области. Осуществил обстрелы населенных пунктов Времовка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, орехов, Новоандреевка и Степногресск Запорожской области; Качкаровка, Мылово, Казацкое, Бургунка, Львовское, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Ночная атака на Киев 30 мая - что известно

В ночь на 30 мая в Украине объявили воздушную тревогу, которая длилась почти три часа. Основной удар оккупанты нанесли по Киеву.

В Киевской военной администрации позже сообщили, что россияне использовали исключительно барражирующие боеприпасы Shahed. Силы обороны над столицей уничтожили более 20 дронов. В результате падения обломков погиб человек, а также зафиксированы разрушения в разных районах Киева.

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