Уничтожен вражеский танк, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

На Таврическом направлении в течение суток Силы обороны Украины уничтожили почти две роты российских оккупантов и обезвредили 9 единиц вооружения и военной техники россиян.

Как сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны этого направления в течение суток выполнили 781 огневое задание.

По его словам, потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты (численность в Российской роте составляет от 90 до 120 человек - УНИАН).

"Уничтожено и повреждено 9 единиц военной техники противника. В частности, танк, 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б", комплекс видеонаблюдения "Муром-М". Также было уничтожено 2 склада с боеприпасами врага", - проинформировал командующий.

Потери РФ в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, потери врага с начала войны составили 207 тыс. 440 человек. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 410 захватчиков. Также был уничтожен один вражеский танк, две боевые бронированные машины, десять артиллерийских систем. Кроме этого ВСУ "приземлили" 51 крылатую ракету и 38 беспилотников.

Вас также могут заинтересовать новости: