Под поражение попали два района сосредоточения оккупантов, 5 дронов-камикадзе и три БпЛА "Орлан".

Авиация Сил обороны за сутки нанесла по врагу шесть ударов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 6 ударов. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника. За минувшие сутки силы обороны на разных направлениях сбили 5 БпЛА "Шахед" и три "Орлана", - говорится в сводке.

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В Генштабе также сообщили, что воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили один пункт управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и другие важные военные объекты оккупантов.

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Россия сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка и Новоселовское Луганской области и Бахмут, Бахмутское, Веселое, Клищиевка, Майорськ, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка на Донбассе.

Ударам российских оккупантов подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

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