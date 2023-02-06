Также за прошедшие сутки уничтожено 11 танков врага, 10 боевых бронированных машин и 5 артиллерийских систем.

Украинские воины за минувшие сутки, 5 февраля, ликвидировали еще 870 российских оккупантов, которые с оружием пришли на нашу землю.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. Таким образом, общие боевые потери захватнической армии РФ с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составляют 132 тысячи 160 человек.

Также за это время наши защитники уничтожили 3 тыс. 231 российский танк (+11 единиц за прошлые сутки); 6415 боевых бронированных машин (+10 за сутки); 2231 артиллерийскую систему (+5); 461 реактивную систему залпового огня (+1).

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Также за этот почти год воинами ВСУ было уничтожено 227 российских средств ПВО; 294 самолета и 284 вертолета; 1958 беспилотников оперативно-тактического уровня и 796 крылатых ракет.

Кроме этого, россияне потеряли 18 кораблей и катеров, 2034 единицы спецтехники и 5 тыс. 104 единицы автомобильной техники и автоцистерн (+13 за сутки). В Генштабе также добавили, что окончательные данные о потерях РФ в Украине уточняются.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба за прошедшие сутки украинские воины отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута и еще 13 населенных пунктов Донецкой области. Отмечается, что основные усилия захватчики сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В Генштабе также подчеркнули, что украинская авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения врага и удар по позициям его зенитно-ракетных комплексов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Между тем аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что президент РФ Владимир Путин не готов принимать рисковые решения, которые необходимы для достижения его целей по оккупации Украины. По мнению аналитиков, команда президента РФ была уверена, что российские войска заставят Украину капитулировать. В ISW отмечают, что президент РФ неохотно отдает приказы о сложных изменения в российских вооруженных силах и обществе, которые необходимы для "спасения" его войны.

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