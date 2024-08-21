Россияне в нашей стране за сутки потеряли, в частности, 60 артиллерийских систем.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 тыс. 210 российских захватчиков.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба в социальной сети Facebook. По его данным, теперь общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 21 августа 2024 года в живой силе ориентировочно составляют около 603 тыс. 010 человек.

Ликвидировано также:

Видео дня

танков - 8522 (+4) единицы;

боевых бронированных машин - 16 тыс. 542 (+21);

артиллерийских систем - 17216 (+60);

средств ПВО - 928 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13902 (+38);

крылатых ракет - 2442 (+4).

Кроме того, оккупанты потеряли еще две единицы спецтехники.

Свежие новости о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки видели признаки того, что Россия перебросила небольшое количество своих военных сил в Курскую область, чтобы ответить на украинское наступление.

По данным аналитиков Институт изучения войны, военное командование России передислоцировало некоторые свои подразделения с направления Часов Яра в Курскую область, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: