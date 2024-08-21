Власти РФ преимущественно полагаются на объединение призывников, нерегулярных и регулярных российских сил, передислоцированных с менее приоритетных направлений.

Военное командование России передислоцировало некоторые свои подразделения с направления Часов Яра в Курскую область, чтобы остановить продвижение Вооруженных сил Украины.

Как сообщает Институт изучения войны со ссылкой на милблогера, на юге Русской Конопельки (к востоку от Суджи) по бронемашине Сил обороны нанесли удар оккупанты из 11-й воздушно-десантной бригады, которая действовала вблизи Часов Яра в конце июля 2024 года.

По мнению аналитиков, это может свидетельствовать о передислокации элементов 11-й бригады, предназначенных для замены или усиления передовых подразделений. При этом захватчиков, участвующих в боевых действиях на фронте, не трогали.

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Ранее в ISW указывали, что подобные передислокации могут повлиять на темпы наступательных операций противника. Однако прежде чем это влияние станет заметным может потребоваться несколько месяцев.

"ISW продолжает оценивать, что российское военное командование, вероятно, крайне не желает выводить подразделения, участвующие в боевых действиях, из более приоритетных секторов Донецкой области из-за опасений, что это может привести к дальнейшему замедлению темпов российских операций на этих направлениях", - отмечают эксперты в отчете.

По данным российских источников, командование оккупационной армии передислоцировало в Курскую область части 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 22-й армейский корпус, Ленинградский военный округ), который по состоянию на середину июля действовал на севере Харьковской области.

В ISW сослались на одного из украинских военных обозревателей, который утверждал, что на Курщине действует неопределенное подразделение 4-й танковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия, Московский военный округ). Однако это подразделение, вероятно, было там еще до начала операции ВСУ в Курской области.

"Ранее ISW уже наблюдала дополнительные признаки того, что для противодействия украинскому вторжению в Курскую область, российские власти преимущественно полагаются на объединение призывников, нерегулярных и регулярных российских сил, передислоцированных из менее приоритетных прифронтовых районов Украины", - добавили аналитики.

Операция в Курской области

В Курской области Украина не только пополнила фонд для обмена пленными, но и для обмена территориями, считает военный обозреватель Денис Попович.

Боевые действия в Курской области вынуждают РФ переместить свои войска из других частей фронта, где ВСУ воюют под давлением превосходящей российской армии. Об этом рассказал полковник армии США в отставке, профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

По его словам, успешное вторжение Украины на территорию России стало большим смущением для Кремля, а также существенной неудачей в его попытке подавать вторжение в Украину как "бесплатное" для граждан РФ.

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