Представитель министерства не стал рассказывать, получали ли Штаты запросы по оружию для ВСУ.

Соединенные Штаты Америки видели признаки того, что Россия перебросила небольшое количество своих военных сил в Курскую область, чтобы ответить на украинское наступление.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Министерства обороны США генерал-майор Пэт Райдер. "Я бы сказал, что в целом Россия изо всех сил пытается ответить. И вы продолжаете видеть определенные успехи Украины. Но опять же, я отсылаю вас к Украине, чтобы поговорить о ее операциях, и к России, чтобы поговорить о ее собственных силах", - сказал он журналистам.

Также спикер отказался отвечать на вопрос, просил ли Киев у Вашингтона системы вооружения и другую помощь. "Как я уже упоминал, в сентябре мы будем проводить Украинскую оборонную контактную группу. Это всегда возможность встретиться с нашими союзниками и партнерами и обсудить самые насущные оборонные потребности Украины", - добавил Райдер.

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Бои в Курской области

Наступление Украины на территорию России началось 6 августа. Российские захватчики были не готовы, украинским бойцам удалось взять в плен большое количество военных, а также значительно продвинуться в Курской области.

На днях президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия сейчас контролирует более 1250 квадратных километров российской территории. Против украинского наступления выступили всего две страны - Северная Корея и Сирия.

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