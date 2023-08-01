Представитель Великобритании назвал потери агрессора, выступая в Совбезе ООН.

По подсчетам Великобритании, потери российской армии в войне против Украины составляют более 200 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом заявил политический координатор Великобритании Фергус Экерсли на заседании Совета Безопасности ООН.

Он отметил, что попытки Кремля переложить на Украину ответственность за развязанную войну напоминают психическое отклонение, описанное Зигмундом Фрейдом.

"В этой войне есть только один агрессор. Мы все видели, как сотни тысяч российских войск вторглись в эту суверенную страну, незаконно и неспровоцированно. (...) Россия посылает на смерть тысячи своих юношей. По подсчетам, в Украине погибли или получили ранения более 200 тысяч российских военных", – заявил Экерсли.

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Британский дипломат отметил, что Кремль терроризирует не только украинский народ, но и параллельно причиняет страдания собственному населению и миллионам людей во всем мире, когда блокирует экспорт украинского зерна.

"Единственный путь к устойчивому миру в Украине для президента Путина заключается в том, чтобы прекратить свое незаконное вторжение, вывести свои войска и тем самым продемонстрировать, что он готов участвовать в мирных условиях, которые уважают Устав ООН", – заявил Экерсли.

Российские потери в Украине

По данным украинского Генштаба, с начала полномасштабного вторжения потери личного состава армии агрессора составили уже более 246 тысяч человек. В официальных сообщениях Генштаба обычно используется термин "ликвидировано", что воспринимается именно как "убитые". О количестве раненых россиян украинские военные не сообщают.

Кроме того, за время полномасштабной фазы войны агрессор потерял более 4200 танков, почти 8200 боевых бронемашин, более 4800 единиц артиллерии и много другой техники.

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