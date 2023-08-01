В частности, украинские воины попали в пять зенитно-ракетных комплексов противника, отметили в Генштабе.

Потери врага за сутки возросли - украинские артиллеристы и ракетчики в течение суток поразили много техники российских захватчиков, а также пять районов сосредоточения личного состава противников.

Кроме того, наши воины поразили склад боеприпасов захватчиков и две станции радиоэлектронной борьбы, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке во вторник, 1 августа.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять зенитно-ракетных комплексов противника, пять артиллерийских средств на огневых позициях", - отмечается в сообщении.

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Война в Украине - самые важные новости, которые стоит знать сейчас

Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на востоке нашего государства, получают достойный отпор и несут огромные потери. Украинские воины двигаются вперед на юге нашего государства и на Бахмутском направлении, уже освобождено много нашей земли и ряд населенных пунктов, в частности, Старомайорское (Донецкая область).

Противник на украинской земле потерял очень много живой силы и техники. Общие потери врага на 31 июля 2023 года составляют 246 190 оккупантов. Кроме того, ликвидировано 460 средств противовоздушной обороны россиян.

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