Только общее количество сбитых российских вертолетов приближается уже к 250.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что вооруженные силы Российской Федерации за время полномасштабной войны против Украины потеряли такое огромное количество техники, которого не имеет большинство армий мира.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам.

"Сегодня в течение дня воздушная тревога несколько раз была на большей части территории нашего государства. Есть результаты у Воздушных сил - сбит очередной вертолет оккупантов, очередные дроны", - заявил Зеленский.

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"Кстати, общее количество сбитых российских вертолетов уже приближается к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники – авиационной и другой – сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага", - добавил президент.

Потери России в войне против Украины

За минувшие сутки ликвидировано около 480 российских оккупантов, в целом потери вражеского войска достигают почти 69 тыс. человек.

По последним данным, с 24 февраля было уничтожено 2 тыс. 628 танков, 5351 боевая бронированная машина, 1686 артиллерийских систем, 379 РСЗО, 192 средства ПВО, 271 самолет, 248 вертолетов, 1379 БпЛА оперативно-тактического уровня, 4076 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Около 17:00 в Бериславском районе Херсонщины подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбит российский ударный вертолет Ка-52.