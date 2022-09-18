Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ во время отступления из Харьковской области потеряли более половины личного состава.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Также у подразделений большие потери в военной технике - более 200 единиц.

Видео дня

"По уточненной информации, во время отступления оккупантов из Харьковской области, подразделения 11-го армейского корпуса из состава Балтийского флота ВС РФ потеряли более 50% личного состава и более 200 единиц военной техники", - сообщают военные.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что освобождена почти вся территория Харьковской области.

На деоккупированных территориях правоохранители продолжают находить человеческие останки военных и гражданских со следами пыток.

Успехи Вооруженных сил Украины на юге даются очень тяжелыми боями и усилиями, отметила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк: "Продвижение не такое стремительное и быстрое, как бы нам хотелось, но достаточно результативное".

В районе ГЭС в Новой Каховке оккупанты затопили 9 вагонов для постройки переправы с целью подготовки путей отступления.

К обороне ВС РФ готовятся как на востоке (полоса Сватово - Кременная), так и на юге - в Херсоне. Усилены проверки граждан, враг продолжает захвачивать в плен гражданское население якобы из-за "связей с ВСУ и СБУ".

Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 54 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: