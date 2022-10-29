За последние сутки ликвидированы 550 российских захватчиков.

Потери российских оккупантов на войне против Украины превысили 70 тыс. убитыми.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 29 октября ориентировочно составили:

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личного состава - около 70 тыс. 250 (+550) человек ликвидированы,

танков ‒ 2659 (+19) единиц,

боевых бронированных машин - 5401 (+23),

артиллерийских систем - 1708 (+9),

РСЗО – 380 (+1),

средства ПВО - 195 (+3),

самолетов - 273 (+1),

вертолетов - 252 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1406 (+5),

крылатых ракет - 351,

кораблей/катеров ‒ 16,

автомобильной техники и автоцистерн – 4107 (+19),

специальной техники - 152 (+1).

Потери ВСУ в войне с Россией

Главнокомандующий ВСУ Залужный в конце августа заявил, что в войне с РФ погибли уже почти 9 тысяч украинских героев. Но не уточнялось, о каком периоде идет речь - с 2014 года или с начала полномасштабного вторжения в 2022-м.

В июле Владимир Зеленский в интервью The Wall Street Journal заявлял, что Украина ежедневно теряет 30 человек погибшими и около 250 ранеными, при том, что на пике боевых действий в мае и июне потери были от 100 до 200 военнослужащих на день.

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