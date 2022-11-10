Ликвидированный оккупант похоронен в Новосибирской области РФ.

В Украине ликвидирован командир танковой роты 20-й мотострелковой дивизии - 26-летний капитан Дмитрий Крюков.

Оккупанта уничтожили месяц назад, однако похоронили на малой родине - в селе Бобровка Сузунского района Новосибирской области, только во вторник, 8 ноября, сообщил в Facebook основатель международного волонтерского сообщества InformNapalm, OSINT-эксперт Иракли Комахидзе.

"Похоронили жмура в селе Бобровка Сузунского района, где живут его родители, а также дочка и экс-супруга, которой ой как не повезло с шансом получить компенсацию", - поделился автор.

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Комахидзе добавил, что в соцсетях найдено фото, где Крюков вместе с уже бывшей женой позировал в форме Воздушно-десантных войск и в погонах лейтенанта.

Эксперт полагает, что оккупант служил какое-то время в Камышине в рядах 56-й отдельной десантной штурмовой бригады. Комахидзе подчеркнул, что вражеское вооруженное формирование в начале июля полностью потеряло командный состав в результате удара украинской армии по пункту управления в Чернобаевке Херсонской области.

В некрологе говорится, что Крюков учился в Омском автобронетанковом инженерном институте.

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Вооруженные силы Украины в конце лета пошли в контрнаступление. Уже освобождена почти вся Харьковская область, а также ряд населенных пунктов в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

9 ноября командующий оккупационными войсками РФ в нашей стране Сергей Суровикин сказал, что захватчики покидают правобережье Херсонской области.

10 ноября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 1 октября в Херсонской области освобождена территория площадью почти 1,4 тыс. квадратных километров.

По состоянию на 10 ноября на нашей земле уже ликвидировали 78 тыс. 690 оккупантов.

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