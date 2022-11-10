Самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

За сутки украинские воины ликвидировали еще 740 российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, отмечается, что общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 ноября ориентировочно составили:

личного состава - около 78 тыс. 690 (+740) человек ликвидировано;

танков - 2 тыс. 804 (+3);

боевых бронированных машин - 5 тыс. 682 (+16);

артиллерийских систем - 1 тыс. 805 (+3);

РСЗО - 393;

средств ПВО - 205;

самолетов - 278;

вертолетов – 260;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1499 (+16);

крылатых ракет - 399;

кораблей/катеров ‒ 16;

автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);

специальной техники ‒ 159.

В Генштабе сообщили, что самые большие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.

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Как сообщал Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки противник нанес 11 ракетных и 22 авиационных удара по Украине, под вражескую атаку попали более 30 населенных пунктов.

Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, тем временем украинские защитники отбили вражеские атаки в районах 12 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны в течение прошедших суток нанесла по врагу шесть ударов. Под поражение попали два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника. За минувшие сутки силы обороны на разных направлениях сбили 5 БПЛА "Шахед" и три "Орлана".

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