Также за прошедшие сутки было уничтожено много вражеской техники.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 1170 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны это количество достигает 599 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, в течение суток было ликвидировано немало военной техники врага, в частности:

танков - 8 508 (+7) ед,

боевых бронированных машин - 16 480 (+7) ед,

артиллерийских систем - 17 056 (+71) ед,

РСЗО - 1 161 (+1) ед,

средства ПВО - 923 (+0) ед,

самолетов - 367 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 752 (+38),

крылатые ракеты - 2 432 (+0),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 22 992 (+79) ед,

специальная техника - 2 846 (+2).

Война в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, 18 августа российские оккупанты около 05:00 применили баллистику для ракетного удара по Киеву.

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"Рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев. По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице", - сообщили в КГВА.

Также сообщалось, что враг ударил по Мирнограду, что в Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.

"Россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина", - заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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