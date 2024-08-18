За минувшие сутки украинские военные уничтожили еще 1170 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны это количество достигает 599 350 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Кроме того, в течение суток было ликвидировано немало военной техники врага, в частности:
- танков - 8 508 (+7) ед,
- боевых бронированных машин - 16 480 (+7) ед,
- артиллерийских систем - 17 056 (+71) ед,
- РСЗО - 1 161 (+1) ед,
- средства ПВО - 923 (+0) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 752 (+38),
- крылатые ракеты - 2 432 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 992 (+79) ед,
- специальная техника - 2 846 (+2).
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Как писал УНИАН, 18 августа российские оккупанты около 05:00 применили баллистику для ракетного удара по Киеву.
"Рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев. По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице", - сообщили в КГВА.
Также сообщалось, что враг ударил по Мирнограду, что в Донецкой области, в результате чего погиб один человек, еще четыре человека получили ранения.
"Россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина", - заявил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.