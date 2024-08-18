Вероятнее всего враг применял баллистические ракеты типа "KN-23".

Сегодня утром, 18 августа, российские оккупационные войска примерно в 05:00 применили баллистическое вооружение для ракетного удара по Киеву.

Как пишет КГВА, это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.

"Рашисты снова, в третий раз подряд, скорее всего применили северокорейские баллистические ракеты типа "KN-23". И снова силы и средства нашей противовоздушной обороны не позволили врагу достичь своей цели и поразить Киев. По предварительным данным баллистические ракеты были поражены на подлете к столице", - отмечает городская администрация.

Видео дня

В то же время практически вместе с ракетой в сторону Киева заходили несколько ударных дронов россиян. Однако защитники неба заблаговременно сбили их так, чтобы "киевляне не слышали даже звуков боевой работы". Все БПЛА уничтожили далеко за пределами города.

По состоянию на сейчас в Киеве не зафиксировано разрушений. Также нет обращений от пострадавших.

Позже, около 7:30 враг снова атаковал Киевскую область - ракета маневрировала через несколько областей, но была сбита.

Ракетные атаки на Киев и область

Как сообщал УНИАН, ракетная атака на Киев и Киевскую область произошла вечером 5 августа. В Киевской областной военной администрации по состоянию на 18:00 6 августа сообщали, что падение обломков были зафиксированы в 2-х районах области.

Уже в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Киевской области. В результате атаки погибли мирные жители - 35-летний мужчина и его 4-летний сын. Они оказались под завалами здания и во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими. Также был тяжело травмирован 13-летний ребенок.

Вас также могут заинтересовать новости: