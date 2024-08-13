Также поражено немало техники противника, в том числе пять танков и 17 ББМ.

Общие боевые потери противника среди личного состава с начала полномасштабного вторжения по состоянию на сегодняшнее утро ориентировочно составили 593 тыс. 160 человек.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1 тыс. 160 российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Также поражено немало техники противника, в частности:

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- танков - 8 тыс. 455 (+5 единиц за сутки);

- боевых бронированных машин - 16 тыс. 385 (+17) ед;

- артиллерийских систем - 16 тыс. 764 (+36) ед;

- средства ПВО - 920 (+1) ед;

- БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 тыс. 491 (+19);

- автомобильной техники и автоцистерн - 22 тыс. 649 (+59) ед;

- специальная техника - 2 тыс. 806 (+5).

Война в Украине: новости

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Курская кампания Украины - ключевой момент в войне с РФ, который способен изменить ее траекторию. Так, по мнению аналитиков, при вторжении в Курскую область Украина достигла оперативной неожиданности, используя недостаточную готовность РФ в приграничных районах.

В ISW считают, что Украина может выиграть от того факта, что российские войска месяцами атаковали почти по всей линии фронта, а не строили большие укрепления в тыловой части. Аналитики констатировали, что Украина может восстановить оперативный маневр путем планирования и проведения серии меньших последовательных контрнаступательных операций вместо того, чтобы нанести один решающий удар.

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