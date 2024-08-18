В результате атаки посреди улицы погиб 78-летний горожанин.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирные населенные пункты Украины. В субботу, 17 августа 2024 года, захватчики нанесли удар по Мирнограду в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. По состоянию на 20:00 было известно об одном погибшем человеке в результате российской атаки. Еще четыре человека получили ранения.

"Россияне уничтожили недостроенную 9-этажку, повредили 6 многоэтажек, аптеку, кинотеатр и 2 магазина", – написал глава ОВА.

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Тем временем в Донецкой областной прокуратуре сообщили, что, по предварительным данным, по населенному пункту враг нанес удар с помощью "ФАБ-500" с УМПК. Средство поражения попало по многоэтажному дому.

"В результате атаки посреди улицы погиб 78-летний горожанин. Телесные повреждения получили четверо гражданских – две женщины 40 и 56 лет, а также двое мужчин 37 и 69 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, рваные и резаные раны", – говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Атаки РФ по Украине

Ежедневно российские захватчики сбрасывают десятки авиабомб на территорию Украины. От них страдает гражданское население, а также украинские воины на передовой.

По данным Генштаба ВСУ, только с начала суток, 17 августа, по состоянию на 22:00 враг нанес по Украине три ракетных удара с применением трех ракет, 64 авиаудара, сбросив при этом 58 КАБов.

Так, утром 17 августа россияне атаковали Сумы – загорелось сразу 10 автомобилей, взрывной волной выбиты окна, повреждены фасады жилых домов и других помещений. По состоянию на 9:30 было известно о двух пострадавших из-за удара россиян по гражданской инфраструктуре Сум.

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