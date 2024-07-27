Ликвидирован, в частности, командира роты шпионов, поделился украинский "Штирлиц".

В ходе полномасштабной войны против украинцев офицерские потери РФ на 27 июля возросли, в том числе стало известно о ликвидации полковника Дмитрия Барашкина и двух майоров - Ивана Костерева и Евгения Шилимина.

Еще "минусованы" два капитана - Михаил Колбин и Вячеслав Кочубаев, поделился офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в своем аккаунте в Telegram.

По его данным, РФ также лишилась командира роты шпионов, старшего лейтенанта Ивана Архипова, старлеев Казимира Кожиева, Евгения Магидова и командира взвода снайперов Валентина Карташова.

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Россияне пытаются активно двигаться вперед в Донецкой области и, по сведениям аналитиков DeepState, в июле смогли захватить несколько населенных пунктов.

Украинские воины в меньшинстве противостоят врагу, дают ему достойный отпор и наносят России серьезные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 27 июля в живой силе уже составляю приблизительно 573510 захватчиков. Кроме того, россияне лишились уже 8331 танка, 16074 боевых бронированных машин и 15885 артиллерийских систем.

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