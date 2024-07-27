Захватчики смогли продвинуться возле Дибровы и Желанного, поделились аналитики.

Российские захватчики оккупировали село Волчье (Донецкая область) и смогли продвинуться вперед в Яснобродовке.

Еще зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанное и Диброва, сообщили аналитики DeepState в Telegram. "Враг захватил Волчье...", - отмечается на канале.

Эксперты также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что возле Волчьего противники пытаются двигаться вперед в пяти направлениях.

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Россияне уже длительное время пытаются активно "лезть" вперед на части территории Донбасса. Оккупантов пытаются сдерживать украинские воины и наносят им серьезные потери, несмотря на то, что их меньше, чем противников. Стоит отметить, что общие потери врага на 26 июля 2024 года составляют примерно 572 тыс. 300 оккупантов.

24 июля в DeepState утверждали, что захватчики смогли оккупировать село Песчаное, расположенное в Донецкой области. Позже аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке предупредил, что наши воины могут попасть в котел возле города Торецк.

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