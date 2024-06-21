Возможно, беспилотники поразили ЗРК С-300 противника, выяснили журналисты.

В ночь на пятницу, 21 июня, по Краснодарскому краю России и временно оккупированному Крыму был нанесен "хитрый" удар дронами, в результате которого уничтожены почти 30 противников. Среди них якобы есть "очень ценные специалисты", и некоторые из них отыгрывали важную роль во время ударов по украинской земле, в том числе по военной инфраструктуре тылу.

Части беспилотников удалось прорвать российскую противовоздушную оборону, и на разных объектах на территории полуострова и в РФ уничтожены 28 захватчиков, сообщает "Кремлевская табакерка" в Telegram, ссылаясь на сведения источника в Министерстве обороны РФ.

"Атака была слишком масштабной, отбить ее полностью не удалось. Особенно серьезны потери на объекте возле Ейска (город в Краснодарском крае, - Ред.) и еще в нескольких районах. Удар противника на этот раз был очень подлым - много беспилотников, летели по хитрой траектории", - поделился собеседник.

Видео дня

По его словам, Россия также потеряла ценное оборудование и элементы системы противоздушной обороны. Есть неподтвержденные сведения, что дроны попали в две зенитно-ракетные установки С-300.

Какие важные потери РФ на 21 июня 2024 - сегодня это стоит знать

В пятницу стало известно о дроновом ударе по части территории РФ и Крыму. OSINT-аналитик AvScanNZ сообщил, что во время ударов по территории РФ украинские воины, вероятно, поразили 726-й учебный центр войск ПВО России, который находится в районе города Ейск. В Минобороны РФ утверждали, что в Краснодарском крае ночью отражена атака с применение 43 дронов.

Позже в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что украинские воины в ночь на 21 число поразили ряд важных вражеских объектов, в частности, места хранения беспилотников типа "Шахед".

Вас также могут заинтересовать новости: