Украинские воины ударили по живой силе РФ, которая находилась в крытых окопах.

В Харьковской области потери РФ возросли - украинские воины FPV-дронами поразили бронетранспортеры противника, живую силу и укрытия минометчиков.

Об успехах на Харьковщине сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. В 3-й ОШБр сообщили, что на оккупантов в посадках выпали "осадки из напалма".

"Пилоты бригады поразили два вражеских БРТа, и один из них - прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а потом нашли и их оружейное средство", - отмечается в сообщении.

В бригаде также раскрыли детали ликвидации живой силы РФ:

"Живую силу атаковали в крытых окопах - еще группа россиян выгорела...".

Война в Украине в центре внимания - какие новости уже сообщались

Россиянам удалось захватить часть территории Украины, в том числе есть оккупированные территории и в Харьковской области. Украинские воины активно противостоят россиянам. Противники уже понесли огромные потери на нашей земле. Общие потери РФ на 2 ноября 2024 года составляют примерно 697 680 захватчиков.

Весной военный эксперт Сергей Грабский говорил, что со стороны России для Харькова есть стратегическая угроза, поскольку враги считают этот областной центр важным форпостом украинской экономики и военной промышленности.

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