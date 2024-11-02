Захватчики понесли потери в живой силе и техники, сообщили в "Атеш".

В Запорожской области украинские воины успешно нанесли удар по позициям российских захватчиков, и после этого была зафиксирована передислокация подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ.

В результате удара Сил обороны Украины противник понес потери в живой силе и лишился нескольких единиц техники, сообщило партизанское движение "Атеш" в Telegram.

"Агенты нашего движения докладывают о перемещении танков и другой военной техники после успешного удара Сил обороны Украины по позициям оккупантов в Запорожской области", - отмечается в сообщении.

По сведениям партизаном, на протяжении несколько дней агент фиксирует, как противники в тылу региона с оборудованных позиций перемещают военные грузовики со снаряжением и оккупантами, БМД (боевая машина десанта, - Ред.) и танки.

В "Атеш" добавили, что знают, куда направили вражеские силы:

"...мы проследили, куда они перемещаются, и оперативно передали эту информацию Силам обороны Украины. Вскоре им снова придется перемещаться".

Россияне уже длительное время пытаются наступать на ряде направлений в Украине и несут огромные потери в живой силе и технике. Общие потери РФ на 2 ноября 2024 года составляют приблизительно 697 680 оккупантов. Кроме того, уже ликвидировано 18487 боевых бронированных машин противника и 9170 танков.

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В конце октября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин предупредил, что оккупанты планируют на части территории Запорожской области активизировать боевые действия, в частности, с применением бронетехники.

Ранее спикер Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко говорил, что вдоль линий обороны в Запорожской области и вокруг самого Запорожья возводится "настоящая крепость".

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