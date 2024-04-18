ISW пока не заметил визуальных доказательств повреждений каких-либо вертолетов.

Институт изучения войны подтверждает взрывы на военном аэродроме российских оккупационных сил во временно оккупированном Джанкое, но ничего не может сказать о масштабе нанесенного ударом ущерба.

Как сообщают аналитики сообщает в своем отчете, взрывы видны были на геолокационных картах, опубликованных в ночь с 16 на 17 апреля. Но ISW пока не заметил визуальных доказательств повреждений каких-либо вертолетов в результате удара. По данным ISW, в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

Кроме того, они упомянули об информации, которую распространяет связанный с Кремлем милблогер. В частности, по его мнению украинские силы использовали около 12 ракет MGM-140 ATACMS для удара по аэродрому.

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"Сейчас ISW не может независимо подтвердить ни тип боеприпасов, которые украинские войска применили во время этого удара, ни масштаб нанесенного ударом ущерба... Российские боевые и транспортные вертолеты обеспечили российским силам явное преимущество в наступательных и оборонительных боях, особенно на юге Украины, и являются законными военными целями. Ранее украинские войска наносили удары ATACMS по российским военным вертолетам на авиабазах в Бердянске Запорожской области и городе Луганск Луганской области в 2023 году", - подытожили эксперты.

Взрывы в Джанкое: другие детали

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что ночью в оккупированном Джанкое были слышны не только взрывы, но и звуки детонации. По его словам, на аэродроме дислоцировались не только подразделения оккупационных войск, вертолетного полка или эскадрильи, но находились и восстановительные мастерские, склады с боеприпасами, пункт управления связи.

Между тем в "АТЕШ" подтверждают уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и складов с ракетами.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан добавил, что неподалеку от аэродрома, где прогремели взрывы, расположен Джанкойский железнодорожный узел.

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