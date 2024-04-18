Юсов отметил, что вчера украинцы имели возможность наслаждаться "воем на болотах".

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отмечает, что то, что накануне происходило в Джанкое, - это прекрасная операция Вооруженных сил Украины с очень хорошими результатами по уничтожению вражеских сил и средств.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос относительно утверждения о том, что украинские удары по российским авиационным объектам во временно оккупированном Россией Крыму и на территории России выглядят достаточно скоординированной и широкомасштабной серией ударов. Юсов отметил, что такое мнение вполне логично.

"Украинские Силы безопасности и обороны, конечно, действуют слаженно, скоординировано, совместно для реализации разного рода задач и операций. И да, это часть большого замысла", - сказал он.

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Представитель разведки вспомнил события в Джанкое накануне.

"И то, что вчера происходило в Джанкое, - это прекрасная операция Вооруженных сил Украины с очень хорошими результатами по уничтожению вражеских сил и средств. И далее, безусловно, будет", - отметил Юсов.

Он добавил, что вчера украинцы имели возможность наслаждаться "воем на болотах" и скринами из российских пабликов относительно этих событий.

"Была паника. И среди оккупационной администрации, среди военных. Это вполне очевидно. Потому что каждый раз пропаганда врет, что все защищено и ничего не повторится. Ну, а потом - "никогда такого не было и вот опять" - успешные удары Сил безопасности и обороны Украины. Ну, хорошо, пусть дальше рапортуют, что у них все в порядке", - сказал представитель ГУР.

Взрывы в Джанкое

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 апреля стало известно о взрывах на аэродроме в Джанкое в оккупированном Крыму.

Институт изучения войны подтверждает взрывы на военном аэродроме российских оккупационных сил в Джанкое, но ничего не может сказать о масштабе нанесенного ударом ущерба. По данным ISW, в Джанкое базируются российские вертолеты Ми-8, Ми-25М, Ми-28 и Ка-52.

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