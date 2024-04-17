Также в движении сообщают о серьезном поражении сил ВКС РФ в районе командного пункта.

В "АТЕШ" подтверждают уничтожение вражеского комплекса С-400 в Джанкое и склады с ракетами, а также сообщают о серьезном поражении сил ВКС РФ в районе командного пункта.

Об этом говорится в информации в Telegram "АТЕШ". "Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью на территории Джанкойского аэродрома. Подтверждается детонация в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее, на этой локации наши агенты фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры. Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", - пишет АТЕШ.

Так же, по информации агентов движения, зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС ВС РФ.

Видео дня

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины", - отмечается в сообщении.

АТЕШ открыто поблагодарил агентов за их отвагу, упорство и приложенные усилия.

Атаки на Крым

Ночью 17 апреля в оккупированном Крыму на военном аэродроме в Джанкое прогремела серия взрывов.

Военный эксперт Иван Ступак сообщил в комментарии СМИ, что на военном аэродроме в Джанкое находился склад с ракетами "Циркон". Он редположил, что целью удара был именно этот склад, но доподлинно неизвестно, что и в каких объемах было уничтожено.

Местные телеграм-каналы сообщили, что на территории этого аэродрома располагался 39-й вертолетный полк 27-й смешанной авиационной дивизии 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Также, предположительно, там дислоцировались три авиационные эскадрильи на Ми-8, Ми-35М, Ми-28 и Ка-52.

Согласно з распространенной ими информацией, в результате удара погибло около 30 российских военнослужащих и около 80 ранены.

Военный эксперт Александр Мусиенко со ссылкой на свои источники сообщил, что уничтожен склад ракет "Циркон" и "С-300".

Официальной информации от сил обороны и безопасности Украины пока нет.

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