Противник пытался вытеснить украинских воинов с их позиций, но не имел успеха, отметили в ВСУ.

Авиация ВСУ нанесла удары по скоплению сил РФ на юге и по одному из опорных пунктов врага на Херсонщине.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили 30 противников и три полевых вражеских склада боеприпасов, информирует оперативное командование "Юг" по итогам суток 8 июня.

Отмечается, что вдоль линии соприкосновения обстановка на южном направлении нашей обороны динамичная и напряженная. Противник продолжает ведение боевых действий на занятых рубежах обороны. Подавляющее тактика - артиллерийско-минометные дуэли, но порой враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций.

"Но не имея успеха - ретируется, оставляя убитых, раненых и поврежденную технику. Для убедительного противовеса армейской авиацией нанесено два удара по скоплению сил противника и по одному из его опорных пунктов на Херсонщине", - сообщает ОК "Юг".

Командование добавляет, что в зоне ответственности за минувшие сутки уничтожены десятки российских оккупантов, а также военная техника и боеприпасы.

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в объеме 30 рашистов, двух единиц бронированной и четырех - автомобильной техники. Также в трех разных населенных пунктах Херсонской области уничтожено три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении.

Ранее 9 июня Командование воздушных сил ВС Украины сообщило, что авиация нашей армии за сутки уничтожила по меньшей мере 10 единиц вражеской бронетехники и около 20 противников.

В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 8 июня на нашей земле уже ликвидировали примерно 31 500 захватчиков и, в частности, 1 393 вражеских танка.

Вас также могут заинтересовать новости: