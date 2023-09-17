Как отмечают аналитики, это свидетельствует о глубокой обеспокоенности продвижением Украины на западе Запорожской области.

Украинское продвижение на западе Запорожской области, вероятно, заставило российское командование отдать предпочтение российской обороне там и передислоцировать элитные формирования от российской обороны возле Бахмута, говорится в отчете Института изучения войны.

"Североосетинские добровольческие батальоны "Шторм Осетия" и "Алания", действующие на западе Запорожской области, 16 сентября опубликовали фото, на котором изображен небольшой отряд российской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в Нестерянке на западе Запорожской области). В конце июня подразделения 83-й бригады были развернуты для обороны от контрнаступательных операций украинских войск в районе Клещиевки, а в конце августа они были замечены в бою в этом районе", - отмечают аналитики.

При этом отмечается, что по состоянию на 11 сентября подразделения 83-й бригады все еще действовали в районе Бахмута, хотя элементы бригады, возможно, были разделены на двух разных участках фронта.

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Как отмечают аналитики, в последние недели Клещиевка была очагом боевых действий в районе Бахмута, и передислокация любых элементов 83-й бригады ВДВ на фоне наступления украинских войск вблизи Клещиевки свидетельствует о глубокой обеспокоенности продвижением Украины на западе Запорожской области и приоритетностью обороны России.

Как отмечают в ISW, украинские контрнаступательные операции закрепили в этом районе российские элитные части и соединения, включая элементы 98-й дивизии ВДВ, 83-й бригады ВДВ, 11-й бригады ВДВ, 31-й бригады ВДВ, 106-й дивизии ВДВ и 364-й бригады спецназа.

"Российские войска до сих пор не желали присылать эти относительно элитные формирования для помощи в оборонительных усилиях на западе Запорожской области, и украинские операции вокруг Бахмута, похоже, продолжают мешать российскому командованию делать это в достаточных масштабах", - отмечают аналитики.

Ситуация в Запорожской области

ВСУ продолжают продвигаться на Запорожье. В частности, 22 августа украинские Силы обороны деоккупировали Роботино и двигаются дальше.

Как сообщало издание The New York Times, военные аналитики США считают, что конечной стратегической целью прорыва в Запорожской областиявляется город Токмак - важный автомобильный и железнодорожный узел для обеих армий.

Военный обозреватель Алексей Гетман сообщил, что российские оккупанты понимают, что потеря Токмака откроет украинской армии дорогу на временно оккупированный Крым.

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