Напряженная работа наших защитников продолжалась около 5 часов.

В ночь на 12 апреля российские оккупационные войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" с юга.

Как сообщают Силы обороны юга, под прицелом врага была энергетическая инфраструктура различных регионов Украины. Напряженная боевая работа защитников с ПВО продолжалась около 5 часов.

"В нашей операционной зоне сбито 7 барражирующих снарядов: 4 на Днепропетровщине и по 1 на Херсонщине, Николаевщине и Одесской области. В результате падения обломков сбитого дрона на Криворожье на объекте энергетики вспыхнул пожар. Его удалось локализовать, пожарные продолжают работу. Последствия уточняются. Люди не пострадали", - отметили военные.

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В Воздушных силах ВСУ добавили, что россияне запустили по Украине 17 ударных дронов из оккупированного Крыма и управляемую авиационную ракету Х-59 из воздушного пространства оккупированной Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БпЛА типа "шахед" в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей", - рассказали в ведомстве.

Война в Украине - атаки оккупантов

Аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что у Украины закончились ракеты к западным системам ПВО, в частности, Patriot. Также, по его словам, истощено или уничтожено большинство других запасов средств ПВО.

Накануне россияне также атаковали Украину дронами и ракетами. Руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что Россия целилась в объекты энергетики.

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