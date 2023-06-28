Уничтожено в том числе шесть разведывательных БпЛА и два два ЗРК "Бук".

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и шесть - по зенитно-ракетным комплексам врага.

Как отмечается в утренней сводке Генштаба ВСУ, нашими защитниками было уничтожено шесть разведывательных БПЛА.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение минувших суток поразили пункт управления, два зенитных ракетных комплекса "Бук" и четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

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Потери оккупантов - последняя информация

Общие потери России в войне с момента широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 226 тысяч 170 человек, за минувшие сутки уничтожено почти 600 оккупантов.

Также Россия потеряла уже 4036 танков, 7834 боевых бронированных машины, 4083 артиллерийских систем, 626 РСЗО.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на линии фронта произошло более 30 боевых столкновений, россияне наступали на четырех направлениях, но безуспешно.

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