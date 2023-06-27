За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще не менее 590 российских захватчиков.

Общие боевые потери России в Украине с момента широкомасштабного вторжения ориентировочно составляют 226 тысяч 170 человек личного состава, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще не менее 590 российских захватчиков.

Также Россия потеряла на поле боя в Украине: танков - 4036 (+5 за минувшие сутки) единиц, боевых бронированных машин - 7834 (+14), артиллерийских систем - 4083 (+28), РСЗО - 626 (+2), средства ПВО - 386 (+1), самолетов - 314, вертолетов - 308.

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Кроме того, бойцы Сил обороны Украины за все время широкомасштабной войны уничтожили: БПЛА оперативно-тактического уровня - 3492 (+10), крылатых ракет - 1261 (+2), кораблей/катеров -18, автомобильной техники и автоцистерн - 6772 (+21) и специальной техники - 563 (+6).

Война в Украине 27 июня - ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, российские войска продолжают фокусировать основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

Известно, что за последние сутки на данных направлениях украинского фронта произошло 38 боевых столкновений.

Также сообщалось, что на Бахмутском направлении россияне пытались наступать, но безуспешно, в направлении Богдановки. Кроме того, российские оккупанты нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Соледара и Белой Горы.

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