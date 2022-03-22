Враг продолжает атаковать гражданские объекты.

Компания Maxar опубликовала спутниковые снимки Ирпеня, Мариуполя и Чернигова по состоянию на 21 марта.

На кадрах из космоса видны последствия ежедневных обстрелов населенных пунктов российскими оккупантами.

В центре Ирпеня рядом с административными зданиями и жилым кварталом отчетливо видны два пожара.

Также дым сковал здание школы и жилой массив у озера.

На другом снимке замечен рост уровня паводковых вод реки Ирпень.

Мариуполь фактически уничтожен российскими войсками. По словам заместителя мэра Сергея Орлова, в городе не осталось ни одного целого гражданского здания. Оккупанты уже убили более 3 тысяч гражданских.

Наблюдается нехватка пищи и воды.

Людей вынуждены хоронить без имен, в братских могилах, поэтому подсчет точного количества жертв терроризма РФ усложняется.

Многие оккупанты вывозят людей в так называемые фильтрационные лагеря России.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы и Чернигова, не оставляют попыток наступления по направлению на Бровары, однако, из-за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

По словам мэра города Владислава Атрошенко, Чернигов фактически окружен врагом со всех сторон. Россияне в последние дни умышленно бьют по гражданской инфраструктуре.

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