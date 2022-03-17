Городские власти просят о гуманитарном коридоре и возможности эвакуировать жителей.

В Мариуполе Донецкой области в результате действий российских оккупантов не осталось ни одного целого здания.

Об этом рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов в интервью Forbes Украина.

"Я считаю, что 80-90% разбомблено. Ни одного здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - сказал Орлов.

По его словам, на момент блокады в городе оставались от 350 000 до 400 000 людей. Почти не работает инфраструктура, а жители страдают от недостатка воды - уже топили снег, набирали в лужах, спускали с батарей.

"Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс, у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит - в лужах набираем, когда был снег, его топили... Также в городе есть три-четыре источника, там вода выходит на поверхность. Коммунальные службы там воду берут и развозят в несколько точек в центре. Но те источники на полумиллионный город, 272 квадратных километра, это ни о чем", - рассказал заместитель городского головы.

Орлов говорит, что городу крайне необходимы гуманитарный коридор и эвакуация.

"Мы как городская власть хотим одного. Чтобы открылся гуманитарный коридор и мы смогли туда доставить гуманитарную помощь. 11 дней мы пытаемся туда ее доставить! Наша последняя гуманитарная колонна четыре дня в пути, и никак россияне не дают ей заехать в Мариуполь. И есть автобусы. Мы готовы по три тысячи человек каждый день эвакуировать. Нам не дают. Какой выход? Дать возможность нам завезти гуманитарную помощь, и вывезти всех, кто хочет уехать. Мы готовы это сделать. Они не готовы это дать", - отметил заммэра.

"Понимая, что победы в прямом противостоянии с украинской армией уже не будет, они пытаются принудить через такие страшные жертвы и разрушения к какой-то сдаче. Путем уничтожения гражданских, инфраструктуры. Вот так выглядит война. Они воюют не с армией Украины, а с населением", - добавил он.

Ранее УНИАН публиковал рассказ жительницы Мариуполя, которой удалось выбраться из блокадного города. По ее словам, Мариуполь сегодня - это город страха, смерти и ужаса, а его жители крайне нуждаются в помощи.

А городской голова Вадим Бойченко записал обращение, в котором рассказал, что россияне устроили в Мариуполе геноцид украинского народа.

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