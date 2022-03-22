Также военно-политическое руководство РФ осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

Российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории РФ к границам Украины.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в оперативной информации относительно российского вторжения по состоянию на север.

"Завершаются двадцать шестые сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. В ходе боевых действий враг временно удерживает сухопутный коридор с оккупированным Крымом и блокирует выход к Азовскому морю. Потеряв наступательный потенциал, российские оккупационные войска продолжают формировать и перемещать резервы из глубины территории РФ к границам Украины. В связи с большими безвозвратными и санитарными потерями личного состава (в том числе и командного звена) в вооруженных силах российской федерации приостановлено плановое увольнение с военной службы офицеров, прапорщиков и сержантов", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что военно-политическое руководство РФ осуществляет агрессивную пропагандистскую деятельность, направленную на военнослужащих вооруженных сил республики Беларусь, о необходимости военного вторжения на территорию Украины.

Также В Генштабе проинформировали о ситуации на разных направлениях. Так, на Полесье в течение суток противник пытался активизировать ведение наступательных действий на нескольких направлениях, понес потери, успеха не достиг. Продолжает ведение воздушной разведки с целью поиска оптимальных путей улучшения своего положения.

На Северском направлении противник активных наступательных действий не ведет, продолжает восстановление наступательных возможностей путем введения на территорию Украины дополнительных подразделений, в частности батальонной тактической группы из состава 90-й танковой дивизии.

Подразделения захватчика продолжают обстрелы Чернигова и других населенных пунктов, не оставляют попыток наступления в направлении на Бровары, однако, из-за потерь, успеха в продвижении не имеют. Пытаются пополнять запасы и вести разведку.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводит, продолжает частично блокировать город Сумы, осуществляет артиллерийские обстрелы города Харьков. Подразделения обеспечения оккупационных войск пытаются восстановить участок железной дороги от города Валуйки до города Купянск с целью улучшения тылового обеспечения группировки войск.

На Донецком и Луганском направлениях противник продолжает попытки продвинуться и закрепиться, успеха не имел.

Украинскими защитниками и защитницами было отбито 13 атак врага и уничтожено 14 танков, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артиллерийские системы и 4 автомобиля. Подразделения ПВО поразили 2 воздушные цели противника. Потери личного состава врага составили около 300 человек (потери уточняются).

Защитники Мариуполя уничтожили патрульный катер "Раптор" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3".

На Южнобугском направлении оккупанты перешли к оборонительным действиям, осуществляют меры по восстановлению боеспособности, пытаются восстанавливать поврежденную бронированную технику.

На Николаевском направлении, в результате контратаки подразделений Вооруженных Сил Украины, противник вынужден отступить на невыгодные рубежи.

Так, в течение дня, благодаря героическим действиям наших защитников, над городом Макаровом поднят государственный флаг Украины, враг отброшен.

Вражеская авиация продолжает ракетно-бомбовыми ударами разрушать объекты инфраструктуры на территории Украины в Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. При этом, оккупанты продолжают активно использовать аэродромную сеть республики Беларусь.

Ожидается, что враг продолжит наносить коварные ракетно-бомбовые удары и осуществлять артиллерийские обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины с применением реактивной артиллерии, авиации, высокоточного оружия и боеприпасов неизбирательного действия.

Напомним, по данным Генштаба, Российская Федерация проводить скрытую мобилизацию в разных федеральных округах для отправки на войну в Украину.

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