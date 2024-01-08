Из-под завалов в Змиеве удалось спасти нескольких гражданских.

Около 10:30 работники ГСЧС завершили поисковые и аварийно-спасательные работы на месте попадания вражеской ракеты в городе Змиев Чугуевского района.

Как говорится в сообщении ГСЧС, из-под завалов частного дома спасатели достали тело погибшей 63-летней женщины. "Тремя часами ранее там удалось спасти двоих мужчин", - добавили спасатели.

Отмечается, что к работам были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил: "К сожалению, 62-летняя женщина, которую деблокировали из-под завалов дома в Змиеве - погибла".

По уточненным данным, из-под завалов деблокировали 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Еще одному 88-летнему мужчине оказали первую медицинскую помощь.

Ракетный удар по Украине

Утром российские оккупанты устроили ракетную атаку по территории Украины. Около 6:20 Воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря.

Взрывы были слышны в ряде городов. В частности, в Харьковской области их было не менее четырех. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что этим утром враг бил по промышленным объектам города. "Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасители, с раненой работают медики", - уточнил тогда он.

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