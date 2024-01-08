Не игнорируйте воздушные тревоги.

Украинские военные зафиксировали вылет девяти бортов бомбардировщиков Ту-95МС с российского аэродрома "Оленья" в Мурманской области.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины в своем официальном Telegram-канале. Они призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Сейчас она объявлена только в Харьковской и Донецкой областях.

"Ориентировочное время выхода самолетов на рубеж пуска крылатых ракет - 05:00-05:30. В случае ракетной угрозы и пусков ракет сообщим дополнительно", - добавили в Воздушных силах.

Российские атаки 7 января: что известно

Как сообщал УНИАН, минувшим вечером российские захватнические войска обстреляли Харьковскую область. Сообщалось о двух ударах по Харькову, предварительно - из С-300, а также одно попадание в Волчанской общине.

Также ночью Российская Федерация в очередной раз атаковала юг Украины беспилотными летательными аппаратами типа "Shahed". Взрывы слышали в Одесской области, которую атаковали несколько групп дронов. Силы обороны юга сообщали о работе противовоздушной обороны во время российской атаки.

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