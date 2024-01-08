Вооружение, которым был нанесен удар, сейчас устанавливается.

Российские оккупанты нанесли минимум четыре удары по Харькову. Тип вооружения в настоящее время устанавливается.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. "На эту минуту - без пострадавших. Информация обновляется", - отметил он.

В городе Змиев Чугуевского района зафиксировано попадание в частный дом.

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Медики оказывают помощь двум пострадавшим, по предварительным данным, под завалами находятся еще два человека. Экстренные службы работают на месте.

Как добавил мэр Харькова Игорь Терехов, этим утром враг бил по промышленным объектам города. "Есть пожар и на данный момент одна пострадавшая женщина. Пожар уже тушат наши спасители, с раненой работают медики", - уточнил он.

Утренняя ракетная атака на Украину

Сегодня утром российские оккупанты устроили ракетную атаку по территории Украины. В частности, по данным воздушных сил, в небо поднимали 9 бортов Ту-95МС и 4 бортов Ту-22М3 и с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Всего в воздухе находится 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС", - впоследствии добавили в ведомстве.

Около 6:20 воздушные силы подтвердили пуски крылатых ракет из района акватории Каспийского моря. Оккупанты запустили ракеты по западным областям Украины.

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