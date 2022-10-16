На моральное состояние захватчиков влияют успехи ВСУ на фронте и разрушение складов боеприпасов и казарм.

У оккупантов на фронте достаточно тяжелая моральная ситуация, они понимают, что нет никакой безопасности.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай во время информационного телемарафона.

"Тяжелая у них (моральная - УНИАН) ситуация, в том смысле, что они деморализованы Харьковской стремительной операции, после освобождения Лимана и после продвижения, и деоккупации некоторых населенных пунктов на Луганщине", - рассказал он.

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По его словам, плюс к влиянию на моральное состояние еще присоединились взрывы складов и казарм. Да, оккупанты понимают, что безопасности нет никакой.

"Не добавляют уверенности и местные коллаборанты, которые пытаются постоянно выезжать в сторону России", - добавил глава области.

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Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начало деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

Раньше в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, на Донетчине, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому РФ наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

По данным аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.

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