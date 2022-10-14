Он подчеркнул, что сейчас есть предпосылки для перелома в войне, но украинцам необходимо понимать, что до него еще далеко.

Если зимой температура воздуха позволит почве промерзнуть, можно ожидать в достаточно активную фазу войны в Украине. Но если зима будет теплой, то конечная фаза боевых действий начнется, как только почва снова станет пригодной для передвижения тяжелой техники не только дорогами, но и полями.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

Он подчеркнул, что сейчас есть предпосылки для перелома в войне, но украинцам необходимо понимать, что до него еще далеко.

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"Зима всегда тяжелее, но будет зависеть от того, какая будет температура воздуха. Если будет держаться -10… -15 градусов и ниже, то грунт замерзнет, а значит, тяжелая техника сможет двигаться по грунту. Если будет относительно теплая зима – так, как было в конце февраля, когда противник не мог двигаться по грунту, а двигался только по большим дорогам, то воевать на больших дорогах мы научились. Но противник также сделал выводы, поэтому маловероятно, что большие колонны противника будут двигаться зимой", – сказал он.

По мнению Черника, в условиях сравнительно теплой зимы, когда почва не будет хорошо промерзать, война может перейти в фазу "контрбатарейних дуэлей" – "до тех пор, пока почва не высохнет и не начнется новая конечная фаза российско-украинской войны".

Эксперт подчеркнул, что война – "очень сложное динамичное явление", поэтому прогнозировать крайне сложно. Однако оперативная пауза, которую была вынуждена взять российская армия, позволит ВСУ приготовиться к новому этапу боевых действий, в частности, улучшить материально-техническое обеспечение.

Война в Украине: прогнозы

Сейчас продолжается контрнаступление украинских войск. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганской области. 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

Раньше в Генштабе заявили, что на отдельных направлениях, в частности, на Донбассе, вражеские подразделения начали получать распоряжения от высшего руководства по временному прекращению наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что Россия очень боится, что Вооруженные Силы Украины могут начать наступление на Запорожском направлении. Именно поэтому РФ наносит огневые удары по всему направлению, но наступать на Запорожье у нее нет сил.

По данным аналитиков ISW, Россия теряет способность наступать на Донбассе и боится контрнаступления ВСУ на Кременную.

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