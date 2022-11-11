Путин обещал слишком многое, отметил политтехнолог.

Президент России Владимир Путин сам себя загнал в очень затруднительное положение. После освобождения Херсона в РФ стали намекать на принесение диктатора в жертву идеологии.

Как рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, такой намек сделал идеолог "русского мира" Александр Дугин, передает 24 канал.

"Путин сейчас обещал слишком многое. Он всем все обещал. Он постоянно играл на повышение. Когда ему не удалось блицкриг, не удалось взять Киев "за три дня", он пообещал дожать в других местах", – заявил эксперт.

По его словам, Путин обещал своему окружению, что на саммите G20 "со всеми обо всем договорится", но в итоге на него он даже не собирается ехать:

"Что он сейчас должен обещать? Кому? Как он должен разговаривать со своей бандой? Вот что происходит сейчас в России".

Освобождение Херсона 11 ноября

11 ноября стало известно, что украинские военные зашли в Херсон.

По словам заместителя министра обороны Анна Маляр, украинские войска находятся на подступах к городу, в городе находятся специальные подразделения.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о заходе Вооруженных Сил Украины в оккупированный с начала полномасштабной войны, развязанной Россией, Херсон.