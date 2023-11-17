Стало известно, что ВСУ удалось уничтожить еще один "Солнцепек".

После многодневной паузы в Черном море появился ракетоноситель оккупантов. Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга, сейчас на Херсонском направлении остается напряженной.

Российские захватчики после паузы вывели в Черное море ракетоноситель, снаряженный 8 крылатыми ракетами "Калибр". Вместе с ним на дежурстве еще один корабль, также одна боевая единица – в Азовском море.

В течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес 6 авиационных ударов с применением 22 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонщины. Также нанесено четыре удара FPV-дронами и сброшено с БпЛА других модификаций 6 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Кизомис, Антоновка, Золотая Балка. Поврежден дом.

Видео дня

"За минувшие сутки враг совершил 4 обстрела населенных пунктов Херсонщины и Николаевщины. Били по Херсону, Белозерке, Очакову. В результате обстрелов погибли 3 гражданских, 15 гражданских ранены, повреждены по меньшей мере 5 многоэтажек, более 20 частных домов, магазины, кафе, административные здания, до десятка автомобилей, АЗС и газопровод", - рассказали в Силах обороны.

Во время ночной Дроновой атаки уничтожено два БпЛА "Shahed-131/136" во время пролета Николаевщиной и Одесщиной.

Кроме того, сейчас подтверждено, что за минувшие сутки ликвидировано 14 оккупантов. Уничтожены БТР 80/82А, четыре пушки, одна единица автомобильной техники и тяжелая огнеметная система "Солнцепек".

Успехи ВСУ на левом берегу Днепра

Напомним, сегодня в ВСУ подтвердили, что украинским защитникам удалось закрепиться на левом берегу Днепра. В результате заранее спланированных мероприятий, проведен ряд успешных действий на Левобережье, на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах. Также стало известно, что в ходе боев российские оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике.

Вас также могут заинтересовать новости: