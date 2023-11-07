Людей просят по сигналу воздушной тревоги не мешкая переходить в укрытие.

В Черное море после длительного перерыва в Черном море зафиксировано вражеский ракетоноситель. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"После длительной паузы, в том числе и из-за шторма, в Черное море на боевое дежурство враг вывел надводный ракетоноситель. Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" может быть снаряжен 8 ракетами типа "Калибр". Уровень ракетной угрозы оцениваем как очень высокий", - отмечают военные.

Людей просят по сигналу воздушной тревоги не мешкая переходить в укрытие.

Видео дня

Российские ракетоносители в Черном море - детали

Напомним, в акватории Черного моря длительное время не было вражеских ракетоносителей. По данным Сил обороны юга Украины, ракетоносители российских оккупантов были заведены в пункты базирования. В частности утром 7 ноября в Черном море находилось четыре боевых корабля российского флота, еще один - в Азовском. Накануне ракетоносители захватчиков тоже оставались в пунктах базирования.

Также Силы обороны юга сообщали, что за минувшие сутки ликвидирован 31 оккупант. Кроме того, было уничтожено много вражеской техники: зенитно-ракетный комплекс "Оса"; самоходная артиллерийская установка" Мста-С"; реактивная система залпового огня "Град" и шесть пушек. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы "Поле-21", пять автомобилей и БПЛА "Mavic-3".

Как сообщал УНИАН, 5 ноября российские военные нанесли комбинированный удар по Украине различными типами ракет и ударными дронами. В частности, Одессу атаковали "ониксом"и" Искандером-м". Попал в центр города, по законсервированному промышленному зданию. Взрывной волной изуродованы десятки многоэтажных жилых домов, музей в исторической части города, которая отнесена к наследию ЮНЕСКО.

Также по припортовой инфраструктуре города оккупанты направили дроны: 15 беспилотников уничтожены, но в результате попадания повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника, машины со сходом. Пострадало 8 жителей города. В центре улицы образовалась огромная воронка.

Вас также могут заинтересовать новости: