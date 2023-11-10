В поселке Черноморское РФ понесла потери, выяснили журналисты.

В оккупированном россиянами Крыму - в поселке Черноморское, в результате атаки поражены два скоростных десантных катера российских захватчиков.

Потери России в Украине возросли в результате операции, проведенной Главным управлением разведки Минобороны Украины, пишет "Суспільне", ссылаясь на сведения своих источников.

"В поселке Черноморское... поражены два российских скоростных десантных катера. По информации источников..., операцию провело ГУР", - отмечается в сообщении.

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Утром 10 ноября в сети писали, что в Черноморском есть два попадания в казарму российских захватчиков. Сообщалось, что на месте "прилетов" прихвостни властей РФ разбирали завалы.

Кроме того, стало известно, что в море работали водолазы. Отмечалось, что, возможно, под удар также попали катера оккупантов. РФ уже понесла серьезные морские потери. Ликвидировано 20 кораблей/катеров и одна подводная лодка. В частности, россияне потеряли флагман своего Черноморского флота - ракетный крейсер "Москва".

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