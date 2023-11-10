Возможно, под удар также попали вражеские катера.

В захваченном россиянами Крыму - в поселке Черноморское, в пятницу утром, 10 ноября, было два "прилета" по "казарме".

На месте происшествия пособники оккупантов разбирали завалы, а в море начали работать водолазы, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер". "Похоже, катера таки тоже попали под удар", - отмечается в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что ночью российский дежурные силы противовоздушной обороны в небе над Крымом якобы "перехватили" два украинских дрона.

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Киев решил силовым путем освободить захваченный РФ Крым после того, как россияне совершили полномасштабное вторжение на украинскую территорию. На полуострове уже много раз звучали взрывы на вражеских военных объектах. В частности, 4 ноября в Керчи был атакован судостроительный завод "Залив", и получил повреждения российский малый ракетный корабль "Аскольд".

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко говорил, что взрывы в Крыму происходят, поскольку идет плановая работа по уничтожению объектов противника, и это подготовка к освобождению полуострова.

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