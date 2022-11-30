Авиация Сил обороны за сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

В результате поражения вражеских подразделений в Запорожской области ранены около 100 оккупантов, уничтожено 5 единиц военной техники, сообщает в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Подтверждено поражение подразделений противника в Запорожской области в течение 28-29 ноября этого года. Так, в районе населенных пунктов Инженерное, Пологи и Токмак потери противника составили около 100 человек ранеными, уничтожено 5 единиц военной техники", - рассказали в Генштабе.

Также отмечается, что авиация Сил обороны текущие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также два удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Видео дня

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы за сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и важный объект оккупантов.

Война в Украине: последние новости

В разведке оценили вероятность наступления со стороны Беларуси. Отмечается, что 9000 солдат РФ находятся на территории Беларуси.

НАТО может передать Украине дальнобойные ракеты.

США рассматривают вариант с передачей Украине ЗРК Patriot.