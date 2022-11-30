США имеют в запасе около 400 ЗРК Patriot различных модификаций.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец прокомментировал слухи, что Украина якобы получит ЗРК Patriot.

По его словам, оживленная дискуссия относительно комплексов Patriot свидетельствует о приближении к принятию решения о предоставлении их Украине. Сейчас это политическое обсуждение не переросло в окончательное решение, но все будет зависеть от США, которые имеют в запасе около 400 ЗРК Patriot различных модификаций. Именно Штаты могут передать их быстро после подготовки.

"Мы действительно стоим на пороге принятия решения о передаче Patriot, ведь это быстрее и проще, чем история с F-16 и другими самолетами стран Запада", - сказал Згурец для телеканала Эспрессо.

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ЗРК Patriot для Украины: что сообщалось

Напомним, после того, как 15 ноября якобы ракеты украинской ПВО упали в Польше Германия предложила разместить ЗРК Patriot на границе Украины с Польшей.

В НАТО на это заявили, что такое решение Германия может принять без дополнительных консультаций, не дожидаясь ответа Альянса.

Вместе с тем представитель Минобороны США Пэт Райдер заявил, что от Штатов системы Patriot Украина в ближайшее время не получит.